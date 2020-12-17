Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Командиром атомного авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln будет женщина-капитан Эми Бауэрншмидт, сообщают 17 декабря американские СМИ.

По их утверждению, гигантский боевой корабль с экипажем из более чем пяти тысяч человек она возглавит с 2022 года.

По данным СМИ, Эми Бауэрншмидт в 1994-м году окончила Академию Военно-морских сил США и начала свою военную карьеру в должности пилота палубного вертолета.

Именно в 1994-м в США был принят закон, разрешающий женщинам служить на флоте и в авиации.

В 2016-м Эми Бауэрншмидт заняла должность старшего помощника командира атомного авианосца USS Abraham Lincoln.

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