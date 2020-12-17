Токио, , 18:57 — REGNUM В игру Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы добавили контент, связанный с проектом Cyberpunk 2077 студии CD Projeсt Red. Студия Kojima Productions 17 декабря выложила в сеть релизный трейлер обновления.

Оно добавляет в Death Stranding шесть новых миссий, трицикл в стиле Cyberpunk 2077 с улучшенной силой «прыжка», «серебряную руку» по образу руки Джонни Сильверхэнда, которую Сэм Бриджес может спользовать для взлома, новые голограммы SAMURAI и Atlas Trauma Team, а также несколько «косметических» предметов, в числе которых солнцезащитные очки Сильверхэнда.

В Kojima Productions отметили, что пока кроссовер доступен лишь для ПК-версии Death Stranding, предложив геймерам следить за анонсами.

Ранее Хидео Кодзима появился в Cyberpunk 2077 в качестве одного из NPC (неигровых персонажей). Ранее в сеть выложили видео из игры, в котором показано, как виртуальная версия геймдизайнера рассуждает о кинематографе.

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