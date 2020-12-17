Алакуртти, , 18:48 — REGNUM Врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти собирается уволиться после того, как жалобу на ее работу в прямом эфире зачитал Владимир Путин.

«Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить», — цитирует врача «Газета.ру».

Врач также сообщила, что уже год работает одна — ее коллега уволилась в январе. Чтобы успевать принимать всех пациентов, ей приходится «бегать между двумя этажами» и по очереди осматривать людей в разных кабинетах.

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Напомним, житель Алакуртти написал Путину, что в селе работает только один врач, который «не может отличить геморрой от ангины». На защиту врача встал и президент, и губернатор.