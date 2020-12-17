Белград, , 18:52 — REGNUM Сербия готова сотрудничать с Россией в борьбе против коронавируса, а также в совместном производстве вакцины, сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар в интервью телеканалу Россия-24. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что мы открыты для сотрудничества с Россией. Мы хотели бы, чтобы две страны работали вместе над производством вакцины, а также совместно боролись против коронавируса и других заболеваний», — заявил Лончар.

Лончар поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление Сербии вакцины «Спутник» для проведения исследований.

«Ни одна другая страна не сделала этого, только Россия. У нас есть лаборатория, в которой анализируется качество российской вакцины», — добавил Лончар.