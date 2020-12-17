Вашингтон, , 18:42 — REGNUM В базе данных Geekbench обнаружили информацию о будущей дискретной видеокарте Intel. Об этом 17 декабря сообщил портал Wccftech.

Информацию выложил в сеть пользователь Twitter, известный под ником TUM_APISAK. Журналисты предположили, что это устройство будет представлять собой видеокарту начального уровня.

По имеющейся информации, Intel Xe Discrete получит 1024 ядра, 3 гигабайта видеопамяти и будет работать на тактовой частоте 1400 МГц. Отмечается, что видеокарта уже была протестировано на платформе Intel 9-го поколения.

https://twitter.com/TUM_APISAK/status/1339560520781709312

Напомним, Intel выложила в сеть видео с демонстрацией своей первой дискретной видеокарты 24 июня 2019 года. Впервые о планах по производству видеокарт компания сообщила в марте 2019-го на конференции Game Developers Conference (GDC) 2019.

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