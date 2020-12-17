Пермь, , 18:41 — REGNUM В Пермском крае за 16 декабря подтвердили смерть от COVID-19 ещё 18 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе от этого заболевания умерли уже 916 граждан. А число скончавшихся от других заболеваний остаётся на отметке 562.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период пандемии выявили уже 25 995 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 20 110.