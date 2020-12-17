Москва, , 18:35 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» проводят очередную акцию помощи пожилым, маломобильным гражданам, а также врачам в период распространения коронавируса.

Молодогвардейцы передали почти 20 тонн бутилированной питьевой воды в ковидные госпитали, а также в волонтерские штабы для последующей доставки ветеранам, маломобильным и социально незащищенным категориям населения вместе с необходимой корзиной продуктов.

«С начала текущего года передали более 140 тонн бутилированной питьевой воды в госпитали. На данный момент волонтерские штабы помощи населению работают по всей России, молодогвардейцы ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Активисты МГЕР уже обработали почти полмиллиона обращений и организовали порядка 225 тысяч выездов по адресам, также в регионах проходит массовая раздача одноразовых медицинских масок. Добровольцы посещают приюты для бездомных животных, помогают с выгулом и уходом за собаками, передают необходимые лекарства и корм. Мы переживаем очень непростое время, сейчас важно всем общественным организациям объединиться для оказания помощи всем нуждающимся», — заявил заместитель председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Егор Литвиненко.

Напомним, это уже вторая переданная партия воды, весной текущего года 20 тонн бутилированной воды были доставлены в центры помощи «Молодой Гвардии» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирске.