Ватикан, , 18:34 — REGNUM Руководители итальянского государства в четверг, 17 декабря, поздравили папу римского Франциска с 84-летием.

Президент страны Серджо Маттарелла в поздравительном сообщении отметил, что его особенно вдохновляют призывы главы Католической церкви к «открытому братству» и «социальной дружбе». Формальный глава государства сказал, что в период пандемии слова папы — один из «источников надежды».

Премьер-министр Джузеппе Конте в свою очередь написал, что «с предельным уважением» следит за проповедями папы и его призывами к тому, чтобы церковь были «церковью ближних», открытой к потребностям самых незащищенных.