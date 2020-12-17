Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Разработчики новой игры серии Mass Effect могут «забыть» о существовании продолжения Andromeda. Об этом 17 декабря сообщил портал Screen Rant.

По мнению редакции издания, этого вполне можно ожидать от авторов проекта, поскольку Andromeda считается настоящей «катастрофой» фрашизы. Автор статьи отметил, что, скорее всего, при создании сюжета разработчики возьмут временной интервал между играми основной трилогии и провальным продолжением.

Кроме того, он предположил, что новая Mass Effect может официально установить, какая концовка последней игры трилогии про капитана Шепарда является наиболее «каноничной».

Напомним, релиз Mass Effect: Andromeda состоялся 21 марта 2017 года. После релиза игра подверглась критике со стороны многих поклонников франшизы, которые не только указали на наличие множества ошибок и оторванность сюжета Andromeda от основной серии, но и на неинтересную схему развития персонажей и другие проблемы.

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