Стокгольм, , 18:37 — REGNUM Вооруженные силы Швеции должны быть оснащены всеми необходимыми силами и средствами для ведения боевых действий на шведской территории. Данное решение было принято правительством Швеции 17 декабря. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Ранее 15 декабря Риксдаг утвердил историческое увеличение оборонного бюджета Швеции, который вырастет на 40% до 2025 года.

«Для чего нам нужны такие оборонные мощности? Как мы планируем их применять? — Речь идет о суровой реальности», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

16 декабря правительство Швеции приняло ряд ключевых решений в области проведения политики безопасности. Решение кабинета министров найдут свое непосредственное отражение в развитии оборонного потенциала Вооруженных сил Швеции в 2021—2025 гг.

«Мы исходим из того, что ситуация с политикой безопасности продолжает ухудшаться», — констатировал министр обороны.

Во исполнение решения правительства давняя формулировка, согласно которой нападение на Швецию является «маловероятным», прекращает свое действие. Вместо этого Риксдаг и правительство считают, что отныне «нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию». Крупный вооруженный конфликт «может начаться с нападения на Швецию».

«Речь может идти о том, чтобы помешать нам помочь другой стороне, чтобы вбить клин между нами и, скажем, Финляндией», — объяснил Хультквист.

Журналисты Dagens Nyheter отмечают, что правительство Швеции «не указывает на потенциальных агрессоров. Но на практике подразумевается Россия. В крупном конфликте в Европе могут оказаться под угрозой такие соседи Швеции, как Прибалтики, входящие в НАТО».