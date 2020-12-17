Москва, , 18:27 — REGNUM Народный фронт ведет активную работу по информированию семей с детьми о положенных им мерах социальной поддержки, а также постоянно следит, соблюдаются ли сроки выплат детских пособий, отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил о важности постоянного анализа ситуации по выплатам пособий семьям с детьми и налаживании системы действующей поддержки граждан.

«Родители становятся заложниками бумажной волокиты и проблем взаимодействия между ведомствами, которые в свою очередь негативно влияют на сроки выплат пособий. Многие вопросы сейчас решены, но некоторые требуют внесения изменений в законодательство», — сказала Татьяна Буцкая.

При этом она отметила, что правительство РФ весной-летом очень оперативно реагировало на сигналы от общественников и решало технические проблемы, возникающие при организации выплат. Так, например, от граждан перестали требовать дополнительные документы и повторные заявки на новые выплаты.

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