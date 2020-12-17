Москва, , 18:24 — REGNUM Заявление президента о предновогодней выплате семьям с детьми до 7 лет включительно на каждого такого ребенка, безусловно, является продолжением последовательной политики государства по поддержке семей с детьми, считает политолог Алена Август.

«Сейчас в стране, действительно, не самая лучшая ситуация в связи с пандемией, кто-то заболел, кто-то потерял работу. И поддержка семей с детьми — это самое важное сейчас. Президент о б этом постоянно говорит, но не только говорит — он это делает. И важно, что подобная поддержка была оказана летом, и оказана сейчас. И важно, что родителям для этого не нужно проходить серию каких-то унизительных мероприятий, в частности, собирать справки и доказывать, что они не могут купить ребенку подарок. Замечательно то, что система. благодаря платформе госуслуг, сейчас работает сама собой. Как и летом. деньги сейчас упадут на карты родителям, а если кто-то заявительным порядком еще не включен в эту систему, сейчас, под новый год, уже точно включатся в нее», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Таким образом, мы видим, что то самое «цифровое» государство. которое многие не любят, сейчас доказывает, что оно работает достаточно быстро, комфортно и эффективно, не ставя человека в роль просящего, а просто технически быстро решает вопрос», — подчеркнула эксперт.

«Понятно, что мер поддержки должно быть еще больше, и они должны быть максимально адресными. Но мы понимаем, что бюджет у нас не безразмерный, особенно сейчас — огромные траты на здравоохранение, на разворачивание госпиталей, производство вакцины. Нор даже в этих условиях те семьи с детьми, в которых сложная ситуация, одинокие родители или невысокий доход должны быть обязательно точечно поддержаны. И о каждом таком моменте страна должна знать, и теперь абсолютно видно, как это работает, и что это будет продолжаться при любых условиях, что бы не случилось», — заявила Алена Август.

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