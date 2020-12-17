Варшава, , 18:18 — REGNUM Стало известно, когда студия CD Project Red выпустит главное обновление игры Cyberpunk 2077. Об этом 17 декабря сообщил портал Wccftech.

Разработчики пока официально не сообщили дату релиза патча. Однако в сеть «утекла» внутренняя переписка сотрудников компании GameStop, в которой упоминается, что основное обновление, исправляющее ошибки и проблемы Cyberpunk 2077, выйдет 21 декабря 2020 года. В этой переписке собеседники сообщили, что патч внесёт «серьёзные исправления» в игру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный в индустрии видеоигр экспертРами Исмаил заявил, что Microsoft и Sony, выдавшие сертификат Cyberpunk 2077, не виноваты в проблемах игры. Он объяснил геймерам, что сертификация не гарантирует высокое качество продукта, а лишь говорит об отсутствии критических ошибок и ряда других серьёзных проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Microsoft и Sony не виноваты в проблемах Cyberpunk 2077