Москва, , 18:16 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил, что предприятия-загрязнители должны сокращать количество выбрасываемых в воздух вредных веществ для повышения качества жизни граждан. Народный фронт проводит мониторинг «чистоты воздуха» в крупнейших промышленных городах и планирует выработать предложения по улучшению ситуации, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева.

«В этом направлении предстоит преодолеть много проблем, связанных с реализацией мероприятий федерального проекта «Чистый воздух»: от отставания в количестве комплексных экологических разрешений, выданных крупнейшим предприятиям-загрязнителям, до неработающего механизма «зеленых облигаций», направленных на финансовое обеспечение перевооружения систем очистки выбросов. Для их решения Президент дал 12 декабря органам власти соответствующие поручения», — отметила Елена Цунаева.

По ее словам, несмотря на значительные усилия, которые прикладывает государство для решения проблемы выбросов в атмосферный воздух, предприятия-загрязнители нередко допускают нарушения нормативов выбросов.

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«Так, ОНФ получает сигналы о граждан, которые говорят о нарушениях такими предприятиями режима «неблагоприятных метеорологических условий» (НМУ), обязывающий сокращать выбросы при определенных погодных условиях, когда выбросы не рассеиваются и возникает опасность оседания всего их объема непосредственно на территории населенного пункта. По мнению экспертов ОНФ, причиной такой ситуации является несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей введение режима НМУ», — рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ.