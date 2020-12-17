Москва, , 18:11 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил фактор многопартийности как достижение российской демократии, отметил директор Юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.

«В Российской Федерации неуклонно реализуется принцип многопартийности. Политическая конкуренция, политическая борьба в хорошем смысле этого слова должны быть — это заставляет политические партии прислушиваться к мнению населения и реализовывать различные политические проекты, участвовать в развитии страны. Президент отметил фактор многопартийности как достижение нашей демократии. Это важно», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«События, связанные с общероссийским голосованием, показали, что общество заинтересовано в развитии Конституции и реализации конституционных прав. Избирательная система развивается по пути открытости, гласности, законности и объективности. Прежний политический механизм, который был в период 90-х, сейчас выглядит как анахронизм, достаточно сравнить политическую рекламу тогда и сейчас. Президент особое внимание уделил роли общественного наблюдению для обеспечения законности и прозрачности выборов. В этом случае и доверие граждан к выборам будет закономерным», — завершил свой комментарий Станислав Розенко.

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