Челябинск, , 18:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области в 2019 году активизировали работу по сокращению выбросов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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По словам чиновников, в 2019 году на территории города активизировали работу по сокращению выбросов. Это произошло при при непосредственном участии главы региона Алексея Текслера. В частности, было заключено четырехстороннее соглашение, предусматривающее сокращение выбросов. Его подписали представители Росприроднадзора, Минприроды России, правительства Челябинской области и «ММК». Оно должно действовать в 2019—2024 годах и позволит снизить выбросы на 27,195 тыс. тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о выбросах в Магнитогорске подняла одна из местных журналисток. Она задала его на пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. Президент пообещал обратить внимание на экологическую ситуацию в городе.

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