Москва, , 19:58 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что к Новому году на каждого ребёнка до семи лет будет перечислено по 5 тыс. рублей, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"А детки от 7 и старше детьми не считаются? Старшим намного больше всего надо, растущий организм, все кушать хотят. Понятно конечно, что никто никому ни чем не обязан, но как то противно становится, когда разделяют деток», — написала Мария С.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что помощь оказывается только тем детям, чей возраст не превысил семь лет. Граждане не понимают, чем семилетние дети отличаются от других.

«Я фигею, поделили детей. А после семи лет детей нет? И к Новому году им ничего не надо? И в школу не надо? Кормить и поить не надо?», — задаётся вопросами пользователь под псевдонимом «Игрок №228».

Другие же восприняли данную новость, как подарок от президента для российских детей. Люди отмечают, что те выплаты, которые и так положены семьям, будут выплачены в полном объёме, не взирая на данные новогодние выплаты.

«Люди, у вас совесть есть?! Это деньги в виде подарка к Новому году! Маленьким детям! Это не затрагивает и не уменьшает те выплаты, которые положены по закону семьям с детьми! Вам всё мало, всё дай, дай, дай!», — пишет пользователь под псевдонимом «Тамбовский волк».

Нашлись и те пользователи, которые пришли к выводу, что подобные выплаты не приносят желаемого результата. Люди уверены, что винной всему развал российской экономики, в результате чего граждане с семьями не получают достойную зарплату.

«Не пособия надо платить, а развивать условия роста экономики, чтобы зарплаты были не подачками, а хорошими. Чтобы покупательская способность росла. Чтобы отчисления на пенсии были достаточными. Чтобы социалка развивалась, и т. д, и т.п. Только это с воровством не уживается, либо одно, либо другое», — поделился своим мнением пользователь Dands.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что к Новому году на каждого ребёнка до семи лет будет перечислено по 5 тыс. рублей.