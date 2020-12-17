Кострома, , 17:49 — REGNUM В Костромской области по требованию Роспотребнадзора режим обязательной самоизоляции для пенсионеров продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию региона.

Дорога в аптеку

Ограничения, как и прежде, касаются жителей Буя и Буйского района, Галича и Галичского района, Шарьи и Шарьинского района, Нерехты и Нерехтского района, а также Мантурово, Волгореченска и Красносельского района. Выходить из дома гражданам старше 65 лет рекомендуют только для неотложных дел: посещения ближайшей аптеки или магазин, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM обязательная самоизоляция пенсионеров в Костромской области введена с 23 октября. По словам главного государственного санитарного врача региона Александра Кокоулина мера доказала свою эффективность, но в ноябре пожилые костромичи устали сидеть дома и начали выходить на улицы. На данный момент в регионе 211 человек умерло от COVID-19, преимущественно это граждане пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

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