Рязань, , 17:46 — REGNUM Информация о противоправных действиях в отношении журналиста Антона Насонова зарегистрирована в УМВД России по Рязанской области, сообщили 17 декабря в пресс-службе ведомства. О ситуации сам журналист рассказал на пресс-конференции Владимира Путина.

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Журналист, по его словам, подвергся травле и критике после расследования на тему взаимоотношений города с Ново-Рязанской ТЭЦ. Его видеоматериал, снятый для медиафорума ОНФ неизвестные выложили в сеть.

«Проверка данной информации поручена Управлению уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ново-Рязанская ТЭЦ», которая является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, летом 2020 года в направило в адрес МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (поставщик тепловой энергии и теплоносителя потребителям и населению) уведомление о введении режима ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя. Ситуация возникала в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель.

В сентябре администрация Рязани высказала намерение расторгнуть отношения с ТЭЦ из-за «кабальных» условий договора.

Рязанское УФАС в октябре 2020 года признала действия поставщика тепла нарушением закона о защите конкуренции и направило предписание о «прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции».

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