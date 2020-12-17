Рязань, 17 декабря 2020, 17:46 — REGNUM Информация о противоправных действиях в отношении журналиста Антона Насонова зарегистрирована в УМВД России по Рязанской области, сообщили 17 декабря в пресс-службе ведомства. О ситуации сам журналист рассказал на пресс-конференции Владимира Путина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»
Журналист, по его словам, подвергся травле и критике после расследования на тему взаимоотношений города с Ново-Рязанской ТЭЦ. Его видеоматериал, снятый для медиафорума ОНФ неизвестные выложили в сеть.
Как сообщало ИА REGNUM, «Ново-Рязанская ТЭЦ», которая является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, летом 2020 года в направило в адрес МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (поставщик тепловой энергии и теплоносителя потребителям и населению) уведомление о введении режима ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя. Ситуация возникала в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель.
В сентябре администрация Рязани высказала намерение расторгнуть отношения с ТЭЦ из-за «кабальных» условий договора.
Рязанское УФАС в октябре 2020 года признала действия поставщика тепла нарушением закона о защите конкуренции и направило предписание о «прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции».
Читайте ранее в этом сюжете: Рязанская полиция проверяет травлю журналиста