Москва, , 19:59 — REGNUM Материал газеты The New York Times, согласно которому медицинскому работнику на Аляске понадобилась экстренная помощь после вакцинации от COVID-19 лекарственным препаратом компаний BioNTech и Pfizer, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Значит, не случайно руководство Pfizer в полном составе отказалось прививаться собственной вакциной», — написал пользователь »:)».

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные инциденты являются неизбежностью, при том подходе в подготовке к вакцинации, которая применяется в США. Люди уверены, что перед принятием вакцины стоит пройти обширное исследование на наличие противопоказаний.

«Ну и что. Любое лекарство и вакцина, в том числе может вызвать аллергию, если есть противопоказания. К вам приехали врачи с вакциной и кучей бумаг, чтобы вы всё это подписали. После того как вы всё это подписали вы «априори» дали своё согласие на медицинское вмешательство. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем вакцинироваться надо пройти полный курс обследования как положено. Я думаю, опросы со слов это не убедительный аргумент для начала вакцинации и об этом хорошо знают сами врачи», — написал пользователь Игорь.

Ряд комментаторов оказался уверен, что пациенту попросту не повезло. Он попал в тот процент граждан, которые имеют свои уникальные противопоказания к применению вакцины.

«Не повезло, хорошо, что откачали. Производитель предупреждал об опасности аллергических реакций. Идеальных вакцин нет, к сожалению», — считает DonMedvedio OMG.

Граждане отметили, что в большинстве стран мира есть практика, когда после прививки за человеком наблюдают, определённое количество времени, чтобы убедиться, что вакцина не нанесла ему ущерб.

«Это могло быть от любой вакцины. Именно поэтому привитых сразу не отпускают домой, а просят подождать полчаса. И у нас, и в Штатах, и в Китае», — пишет Михаил И.

Напомним, 17 декабря газета The New York Times опубликовала материал, согласно которому медицинскому работнику на Аляске понадобилась экстренная помощь после вакцинации от COVID-19 лекарственным препаратом компаний BioNTech и Pfizer.