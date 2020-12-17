Ново-Огарево, Московская область, , 17:43 — REGNUM Учёные могут разработать «лайт-вариант» вакцины от коронавирусной инфекции с более короткой продолжительностью действия. Об этом заявил 17 декабря президент России Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

По его словам, создание такого препарата откроет возможности для вакцинации гораздо большего числа людей.

Путин отметил, что есть «много вариантов» разработки подобной вакцины — она может быть сделана российскими учёными как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнёрами.

«Когда всё закончится — никто на этот счёт никаких прямых ответов не даёт. Некоторые производители вакцины прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Ничего страшного тут не вижу», — сказал Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции президентрассказал, почему он сам до сих не сделал прививку от коронавируса.