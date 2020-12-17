17 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 18:33 — REGNUM ТАСС сообщил, что «благодаря отмене накопительного принципа «северных» на Ямал с начала 2020 года в образовательные учреждения принято 694 педагога. С первого дня работы они начали получать зарплату с учетом 80%-ных северных надбавок. При этом еще более чем 700 педагогам, трудоустроенным ранее, северная надбавка с начала 2020 года доведена до 80%. Для привлечения на Ямал лучших учителей для развития физико-математического образования и IT-образования предусмотрены выплаты учителям в размере 1 000 000 рублей».

Илья Иванкин, директор 77-й архангельской школы, бывший министр образования Архангельской области и Ненецкого национального округа

Проблема нехватки и старения педагогических кадров повсеместна в арктических регионах. В Архангельской области, согласно докладу «О реализации государственной политики Архангельской области в сфере образования за 2019 год», на 20 сентября 2019 года педагогических работников до 35 лет — 23,3 процента, со стажем более 20 лет — 59 процентов, педагогов пенсионного возраста — 34,7 процента.

В области имеется дефицит воспитателей, учителей математики, физики, иностранного языка, начальных классов, русского языка, учителей-логопедов.

Существующее законодательство позволяет стимулировать молодых специалистов. Впервые работающим по специальности процентная надбавка составляет не менее 20 процентов должностного оклада. Педагогам в возрасте до 30 лет проценты к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера, если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет. В 2019 году выплаты в размере 100 тыс. рублей произведены 66 педагогам образовательных организаций в сельской местности и «малых» городах. Для возмещения расходов на социальную поддержку в 2019 году выплаты произведены 11 862 педагогическим работникам на сумму 502 629,9 тыс. рублей. Но раз кадровая проблема остается, значит, стимулов не хватает.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

Бывший министр образования Архангельской области, затем Ненецкого национального округа, а сейчас директор 77-й средней школы города Архангельска Илья Иванкин прокомментировал решение правительства ЯНАО:

«У нас на 1 сентября 2020 года 154 вакансии учителей, 294 вакансии педработников, в том числе на селе — 31, вакансий в общеобразовательных учреждениях области 520. Получается, что кадров не хватает не столько на селе, сколько в городах. Как удержать выпускников вузов в школах, в том числе городских? Целевое распределение, когда подписывается трехсторонний договор — школа, вуз и студент — около 10−15% распределения, и вряд ли будет какое-то резкое его увеличение. Многие годы идет разговор, что студентам, обучающихся на бюджетном месте, надо предлагать подписать договор об отработке там, где есть дефицит кадров. Но преодолеть рассуждения, что это «антиконституционно», у депутатов Госдумы РФ не получается.

Остается привлечение материальными выгодами. Существующих стимулов, типа программы «Сельский учитель», по которой за год, получив 1 миллион рублей, поехали работать на «не менее 5 лет» 22 педагога, не хватает. Надо строить для педагогов и медиков служебное жилье, которое в области не строится совсем. Давать субсидии на приобретение жилья со вторичного рынка, например изб, которых на селе много пустующих, и они стоят недорого.

Воробьёва Ирина Николаевна. Учительница. 1957

Надо сразу начинать платить приезжающим педагогам все надбавки к зарплате, как на Ямале. При относительно низкой зарплате педагога, если ему за 30 и он приехал из более южного региона, то он сразу не получает никаких надбавок, а если до 30 — только 20%. Когда я работал в НАО, мы распространили надбавки Крайнего Севера в полном размере на всех приезжающих по приглашениям школ учителей, но вакансий там были единицы, и увеличение расходов оказалось незначительным. В Архангельской области расходы будут гораздо больше. Надо считать, но без этого решения заполнить вакансии невозможно. Некоторые директора школ перекидывают экономию фонда зарплаты с вакансий на совместительство, желая поддержать работающих учителей. Но большинство директоров стремится привлечь молодых педагогов. Чем больше кадров в школе, тем устойчивее школа».

Развивая мысль директора школы и бывшего министра образования, надо сказать, что школа, клуб, библиотека и фельдшерский пункт — хребет нынешнего села, так как экономика из северной деревни ушла в 1991 году. Работы, помимо бюджетных учреждений, нет, а они еще и обеспечивают связь между далеким государством и жителями Русского Севера, привносят в ежедневное общение культурную основу.