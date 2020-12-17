Лондон, , 17:32 — REGNUM Разработчики космического симулятора Elite Dangerous выложили в сеть видео «дневника разработки», в котором они рассказали, как будут проходить бои на планетах. Ролик был опубликован 17 декабря на YouTube-канале проекта.

Планетарные бои появятся в игре с выходом дополнения Odyssey. Стоит отметить, что видео даёт понять: бои внесут серьёзные изменения в игровой процесс Elite Dangerous, поскольку разработчики космосимулятора создали масштабную тактическую систему, в которой будут задействованы пилоты, наземный транспорт и звездолёты. В этом ролике создатели игры также много рассказали об оружии, которое будут использовать командиры кораблей.

Напомним, студия Frontier Developments планирует выпустить дополнение Odyssey в начале 2021 года. Впервые с момента релиза игры геймеры получат возможность выйти из своих кораблей и прогуляться по планетам и космическим базам.

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