Калужский депутат стал попечителем центра для несовершеннолетних

Калуга, 17 декабря 2020, 17:18 — REGNUM Воспитанники калужского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» стали участниками акции «День доброты». К ним в гости пришла руководитель местного отделения Всероссийского общества слепых Галина Быкова и познакомила ребят со своей верной помощницей собакой-поводырем лабрадором Юппи.
Юппи помогает Галине в повседневной жизни. Собака знает около 50 маршрутов, водит свою хозяйку на работу, в магазин, в гости к друзьям. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, эта потрясающая собака всех очаровала, ребята с удовольствием играли с ней, угощали печеньем.