Москва, , 17:18 — REGNUM Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает вопросом времени появление альтернатив американскому видеохостингу YouTube в разных странах. Об этом он заявил 17 декабря журналистам, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ на данном сервисе.

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«Это коммерческий вопрос. Все эти сервисы имеют соглашение — когда вы начинаете пользоваться сервисом, то вы ставите галочку. Но условия этого соглашения меняются каждый день. И по сути они ничего не нарушают, но если они так подрывают доверие к себе, то будет отток пользователей», — сказал Песков.

По его мнению, альтернативная площадка должна быть коммерчески выгодной, чтобы победить в конкуренции.

«Будем надеяться, что какие-то площадки начнут создаваться. Это очень дорого стоит — десятки миллиардов. За ночь это сделать невозможно, но то, что этот процесс пойдёт в разных странах, это неизбежно», — отметил пресс-секретарь.