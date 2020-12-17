Иркутск, , 17:17 — REGNUM Власти Приангарья прокомментировали высказывание президента России Владимира Путина, который в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента программы «Вести-Иркутск» Елены Малышкиной о масштабных экологических происшествиях, которые произошли в 2020 году, в частности отметил: «Ответственность за ликвидацию накопленного ущерба экологии лежит на властях — региональных и федеральных». Подробности сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Владимир Путин: Ответственность за ликвидацию накопленного ущерба экологии лежит на властях — региональных и федеральных Пресс-служба правительства Иркутской области

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В правительстве Иркутской области считают, что ситуация с накопленным ущербом экологии напрямую касается данного региона. В 2020 году там начались масштабные работы по ликвидации отходов на промышленной площадке бывшего ООО «Усольехимпром».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это приоритетная задача, обозначенная президентом страны.

«В этом году достигнуты значимые результаты, которые очевидны и региональному, и федеральному правительству. А главное, их видит население региона. Конечно, приступая к реализации проекта ликвидации отходов, мы понимали риск непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть в процессе работы. На промплощадку «Усольехимпрома» федеральным центром были направлены силы Минобороны, МЧС России и других ведомств. Периметр площадки круглосуточно патрулировался сотрудниками Росгвардии. Хочу отметить, что Минобороны проделало серьезную работу, благодаря которой удалось избежать выброса вредных веществ в атмосферу», — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев по окончанию пресс-конференции Владимира Путина.

Губернатор Иркутской области подчеркнул, что в Усолье-Сибирском была проведена работа с населением. Информация обо всех мероприятиях, которые проводились на территории промплощадки, оперативно доводилась до жителей города через средства массовой информации, официальные группы в соцсетях.

На данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет. С опережением графика запланированные на 2020 год работы выполнены. Приведены в безопасное состояние 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, завершается ликвидация двух скважин рассолопромысла и подземной нефтяной линзы.

Демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории. Специалисты Федерального экологического оператора (подразделение Госкорпорации «Росатом») продолжают вести работы в Усолье — Сибирском.

В 2021 году запланировано ликвидировать оставшиеся скважины, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений. Весь комплекс мероприятий, который включает в себя и социально-экономическое развитие территории, рассчитан до 2024 года.

«Оздоровление экологии Усолья-Сибирского должно стать толчком для развития всего города. Уже есть большие планы на использование площадки бывшего «Усольехимпрома» после очистки, поступают предложения от малого и среднего бизнеса. А это новые предприятия, рабочие места, профессиональная переподготовка жителей.

Наша задача создать в Усолье-Сибирском современную инфраструктуру для комфортной и безопасной жизни людей. И среди первоочередных задач — ремонт водовода весной 2021 года», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 17 декабря, провёл очередную большую пресс-конференцию. Говоря о проблемах экологии, глава государства, в частности отметил:

«Проблему нужно разделить на две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба — то, что связанно с деятельностью предприятий, которые остались ещё с советских времён. И ответственность тут лежит на властях — региональных и федеральных. И чем быстрее мы этим займёмся, тем лучше. Есть и другие проблемы — новые, техногенные. Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, который был нанесен».

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