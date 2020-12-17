Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 16:58 — REGNUM Нового локдауна в России в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом заявил 17 декабря президент России Владимир Путин.
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Глава государства также констатировал, что усталость населения от ситуации с коронавирусом нарастает, однако отметил, что COVID-диссидентом можно быть «до тех пор, пока сам не заболел».
Сроки завершения пандемии «будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и от эффективности применения вакцины», отметил Путин.
Ранее в ходе пресс-конференции президент рассказал, почему до сих не сделал прививку от коронавируса.