Москва, , 07:20 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве с разработанным в Москве туристическим сервисом Russpass заключили 82 региона России. Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

«Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работает более 270 партнеров, среди них крупные международные компании», — рассказала Сергунина.

Вице-мэр столицы подчеркнула, что на данный момент в мире формируется отложенный спрос на турпоездки. Именно поэтому работу в этом направлении следует продолжать. По мнению Сергуниной, развитие проектов, подобных Russpass, позволит Москве привлекать новых туристов и успешно конкурировать с другими мегаполисами.