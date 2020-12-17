Ульяновск, , 16:51 — REGNUM В Ульяновской области меры социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса получили почти 384 тыс. жителей. Власти планируют ввести дополнительные меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания под председательством главы региона Сергея Морозова.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов вместе с членами правительства Ulgov.ru

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Губернатор отметил, что 2020 год был «сложным для всех», поэтому была усилена социальная поддержка, в том числе ряд мер были введены на основе анализа обращений, которые поступали от людей в колл-центры и в социальных сетях. В частности, семьям компенсировались расходы на приобретение компьютера.

«Сейчас нам необходимо проанализировать весь перечень существующих мер и спросить у людей, какая социальная поддержка им необходима в будущем году», — поручил Сергей Морозов.

Говоря о реализованной поддержке, министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева, отметила, что весной внесены изменения в именной капитал «Семья», благодаря чему более 19,2 тыс. семей с детьми смогли получить 7 тыс. рублей в виде единовременной выплаты. Также была введена выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет семьям, у которых не было капитала. В настоящее время рассматривается возможность компенсации за счёт средств капитала «Семья» расходов на покупку компьютерной техники для онлайн-обучения.

Ещё одним из нововведений стала детская продуктовая карта, которая запущена по многочисленным просьбам жителей. Она позволяет родителям сами решать, что покупать ребёнку. Кроме того, с этого года в роддомах и отделениях социальной защиты началась выдача «Подарков для новорожденных», которые в настоящее время получили около 9 тыс. женщин.

Региональные власти подчёркивают, что поддержка оказывается и пожилым гражданам. Жители старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, получили по 5 тыс. рублей компенсации. Этой поддержкой воспользовались свыше 7,2 тыс. человек, на что было выделено из бюджета 36 млн рублей.

В настоящее время в отделениях начат прием обращений от переболевших COVID-19. Выплаты могут получить многодетные семьи, беременные женщины, инвалиды и ульяновцы старше 60 лет.

Как отметила Наталья Исаева, в целом дополнительные меры поддержки смогли получить порядка 384 тысяч ульяновцев.

Власти подчёркивают, что социальная поддержка населения останется приоритетной задачей будущего года. По итогам анализа обращений будут выработаны и дополнительные меры соцподдержки в период пандемии.