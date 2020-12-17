Ново-Огарево, Московская область, , 16:50 — REGNUM Национальный гимн является одним из объединяющих Россию символов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов после пресс-конференции.

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Он прокомментировал дискуссии, которые были несколько лет назад вокруг возвращения гимна.

«Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой не должны выплёскивать ребёнка. Мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени. Мы должны брать с собой самое лучшее и объединяющее нас всех», — отметил Путин.

В том, что в гимне были изменены слова текста, нет ничего страшного, считает президент.

«Это один из объединяющих страну символов», — сказал он.

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