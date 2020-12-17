Ново-Огарево, Московская область, , 16:35 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил донскому губернатор Василию Голубеву решить вопрос с увольнением главного редактора муниципальной газеты «Вперёд» (Батайск). Как утверждает главный редактор областного издания «Наше время», председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская, чиновники изобрели причину, по которой лишили работы её коллегу. Редактора «закатывают в асфальт», а «без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим», высказалась задавшая вопрос главе государства Южанская.

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«Я с вами согласен, что без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим. Эффективная живая пресса — это и есть гражданское общество. Я не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, не знаком с работой главного редактора газеты «Вперёд», но я верю вашим словам. От имени государства владеют собственностью, очевидно, что это та структура не должна заниматься контентом и содержанием. Они должны только следить, чтобы ничего не украли и всё было на месте, чтобы у государства из-под носа ничего не утащили. Ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска. Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим, если у него сил не хватит, то я ему помогу», — подчеркнул Путин.

К процессу по просьбе Веры Южанской подключатся активисты Общероссийского народного фронта. Это предложение президент РФ назвал хорошим и поддержал его.