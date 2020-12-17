Ново-Огарево, Московская область, , 16:31 — REGNUM В основе отношений должна быть любовь, причём это понятие универсального характера. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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"Что касается секрета семейного счастья — это любовь. Но это не секрет. Это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе и в семье, и, раз уж вы затронули международные отношения, — в международных отношениях», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Исландии.