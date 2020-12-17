Кызылский район, Тува, , 16:31 — REGNUM Жители села Черби в Кызылском районе Тувы выступили с обращением из-за планов по реорганизации местной больницы на 15 коек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, чиновники намерены в связи с этим встретиться с сельчанами.

Инициатива о закрытии больницы исходит от районной больницы. Как отмечается, население села составляет 1158 человек, что не укладывается в федеральные параметры организации не только больницы, но и врачебной амбулатории. То есть согласно нормативам в селе должен остаться лишь ФАП.

«Однако для обеспечения доступности медицинской помощи населению рассматривается вариант организации врачебной амбулатории, «дотянув» до требований по численности населения за счет населения близлежащего Кара-Хаака, где проживает 1438 человек», — отметили в Минздраве.

Чиновники также замечают, что село располагается на расстоянии транспортной доступности от центральной больницы Кызылского района.