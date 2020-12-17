Москва, , 16:28 — REGNUM Улучшений в жизни своей семьи через полгода-год ждут 26% жителей России, ухудшений — 17%, не предвидят никаких изменений 43%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

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Через 3−5 лет предсказывают улучшение своей жизни 39% опрошенных. Думают, что их ситуация ухудшится 15%, 27% — что ситуация в их жизни останется как и в настоящее время.

Изменений к лучшему в жизни России в ближайшее время ждут 21%, прогнозируют ухудшение ситуации 32%, отсутствие изменений — 37% респондентов. Через 3−5 лет 30% прогнозируют улучшение, 28% — ухудшение, 26% — отсутствие изменений в жизни страны.

Телефонные опросы проведены 16−18 и 23−25 октября 2020 года. В каждом опросе по 1000 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40% граждан России предполагают, что в ближайшие пять лет их жизнь улучшится.

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