Уфа, , 16:29 — REGNUM Все положенные выплаты на ребёнка жительница Башкирии, которая пожаловалась на неполучение средств президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции, получила. Об этом 17 декабря сообщила министр труда, семьи и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

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По ее словам, сотрудники ведомства проверили выплаты Альгизе Туктаровой. По информации регионального Пенсионного фонда, она получила в срок все полагающиеся ей выплаты. Этот вопрос решён, подчеркнула глава министерства.

По словам Ивановой, вопрос касался новых, дополнительных льгот, о которых девушка прочитала в интернете и решила, что не получила их.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в кол-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило обращение от жительницы Кумертау Альгизы Туктаровой. Девушка сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд.

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