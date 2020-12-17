Душанбе, , 16:13 — REGNUM Чартерные авиарейсы вывезли из России в Таджикистане более 90 тыс. граждан республики. Об этом заявил заместитель начальника управления трудовой миграции министерства труда, миграции и занятости Таджикистана Аслишо Нодиршоев.

По его словам, из Таджикистана в Россию чартерными рейсами вернулись 129 тыс. человек. Нодиршоев отметил, что пандемия коронавируса существенно повлияла на выезд трудовых мигрантов.

В 2020 году в Россию на заработки выехали 129 тыс. граждан Таджикистана. В предыдущие годы этот показатель составлял не менее 500 тыс. человек. Этот показатель сократился в 3,9 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года объем личных денежных переводов из России в Таджикистан составил $453 млн, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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