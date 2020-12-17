Ново-Огарево, Московская область, , 16:10 — REGNUM Положительный контент для детей заслуживает поддержки государства. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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«Вот эти стрелялки бесконечные сумасшедшие — они, конечно, привлекают внимание малышей, но иногда, возможно, какой-то урон могут им нанести. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Всё, что связано с положительным контентом, оно, конечно, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор», — сказал он.

По словам Путина, поддержка в этом направлении не означает государственный заказ на такой контент.

«Это не может быть никаким заказом со стороны государства. Со стороны государства нужна только поддержка», — заметил президент.