Ново-Огарево, Московская область, , 16:09 — REGNUM Журналистка из Новгородской области Арина Аксёнова на большой пресс-конференции президента Владимира Путина задала вопрос о поддержке системы среднего профессионального образования в ее регионе, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о жилье для учащейся молодежи, которая приезжает в Новгородскую область из десятков разных регионов России учиться в профессиональных училищах, колледжах и техникумах.

«Не хватает общежитий для всех этих ребят. Возможно ли предусмотреть какую-то федеральную программу по поддержке ремонта и строительства общежитий для колледжей и техникумов», — поинтересовалась журналистка.

Владимир Путин отметил, что нехватка общежитий — это общая проблема для высшего и профессионального образования почти во всех регионах РФ.

«В каждом конкретном случае мы стараемся разобраться отдельно, и бюджет, как правило, помогает <…> Это общая проблема многих учебных заведений. Особенно она обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники из регионов РФ, хорошо подготовленные, имеющие право поступать в ведущие вузы страны активно этими возможностями стали пользоваться, и теперь большое количество студентов из регионов нуждаются в дополнительном жилье», — сказал Путин.

По его словам, эта проблема решается разными способами. Вузы либо предоставляют общежития, либо нанимают жилье, либо делают выплаты учащимся для найма жилья, некоторые вузы помогают студентам получить дополнительный заработок для оплаты жилья.

«Эта проблема известная, будем стараться работать», — резюмировал президент.