Ханты-Мансийск, , 16:08 — REGNUM В центральных районах Югры 18 декабря ожидается сильный снегопад и метели. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО со ссылкой на данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А 19 и 20 декабря в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до — 23−31 °С местами с порывами ветра 7−18 м/с.

При обильных снегопадах может осложниться обстановка на дорогах. В условиях ограниченной видимости необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Автомобилистов Югры просят по возможности воздержаться от загородных поездок.

Кроме того, в морозы повышаются риски возникновения пожаров из-за активной эксплуатации электрообогревательных приборов и печей. Спасатели предупреждают об опасности перекала электроприборов и печей. И просят не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько бытовых приборов.