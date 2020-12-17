Ново-Огарево, Московская область, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин читает своим внукам книги российских и советских авторов. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

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В частности, Путин упомянул сказку советского писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

«Есть другие произведения хорошие наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил президент.