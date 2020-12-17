Алакуртти, 17 декабря 2020, 16:05 — REGNUM Житель мурманского села Алакуртти пожаловался президенту на качество медицинского обслуживания в поселке. Его вопрос глава государства зачитал в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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"В селе всего одна машина скорой помощи и один фельдшер. В амбулатории сидит один врач общей практики — бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», — говорилось в обращении.
Владимир Путин пообещал попросить соответствующие структуры и губернатора Мурманской области обратить внимание на указанные проблемы и оказать помощь селу с автотранспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти опровергли озвученные на пресс-конференции главы государства данные о невыплатах кольским медикам ковидных надбавок.