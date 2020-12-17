Алакуртти, , 16:05 — REGNUM Житель мурманского села Алакуртти пожаловался президенту на качество медицинского обслуживания в поселке. Его вопрос глава государства зачитал в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"В селе всего одна машина скорой помощи и один фельдшер. В амбулатории сидит один врач общей практики — бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», — говорилось в обращении.

Владимир Путин пообещал попросить соответствующие структуры и губернатора Мурманской области обратить внимание на указанные проблемы и оказать помощь селу с автотранспортом.

«Если у вас бабушка 86 лет работает фельдшером — она явно ветеран труда. Надо к ней относиться с особым уважением. Она на посту несмотря ни на что. Помогите ей, если она не может одно от другого отличить. А мы постараемся поддержать вас. Транспорт для ФАПов уже начали закупать в опережающем порядке. Попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора обратить внимание на ваше село и ваш ФАП», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти опровергли озвученные на пресс-конференции главы государства данные о невыплатах кольским медикам ковидных надбавок.