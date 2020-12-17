Нукус, Узбекистан, , 16:03 — REGNUM Жительницы узбекистанского Нукуса перекрыли автомобильную дорогу, требуя выплаты зарплат за выполнение общественных работ в период пандемии, сообщает 17 декабря издание Makan.uz.

После того, как женщины заблокировали автодорогу, на место прибыл министр внутренних дел Каракалпакстана, глава Нукуса и министр занятости и трудовых отношений.

Женщины сообщили, что работали летом по контракту на общественных работах, но им не выплатили заработную плату в полном объеме.

Напомним, в августе узбекистанские СМИ сообщили о задержке в выплате заработных плат жителям Нукуса, привлеченных к общественным работам в период пандемии.