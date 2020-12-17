Чебоксары, , 16:02 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии проверяется информация о том, что в одной из школ замерзают ученики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверка будет проведена в школе села Ахматово Алатырского района после появления информации в интернете о «замерзающих учениках». Помимо замера температуры в учебных кабинетах, надзорным ведомством также будет дана оценка возможности проведения уроков и сведениям о проведенном в этом году ремонте.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в ноябре старшеклассники Чебоксар и Новочебоксарска на две недели уходили на дистанционное образование. В настоящее время школьники учатся в очном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чувашии в центре скандала оказалась школа № 1 в Вурнарском районе, где не был вовремя завершён ремонт и в результате более 800 ребят вынуждены были уйти на дистанционное обучение или учиться в старом помещении.

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