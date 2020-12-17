Ново-Огарево, Московская область, , 16:10 — REGNUM Активным руководителем и эффективным человеком назвал главу Башкирии Радия Хабирова президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

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Такую оценку главе региона он дал, отвечая на вопрос жительницы Башкирии по поводу невыплаты в ноябре и декабре детского пособия на её девятимесячного ребёнка.

Российский лидер сообщил о необходимости наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты, и отметил, что в Башкирии молодой и достаточно активный глава региона, который является эффективным человеком. При этом возможны и сбои, отметил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров после этого поручил разобраться с системой социальных выплат в регионе.

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