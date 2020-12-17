Ново-Огарево, Московская область, , 16:01 — REGNUM Универсальным инструментом сотрудничества в мире являются гуманитарные связи. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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«Гуманитарные связи — универсальный инструмент сотрудничества в мире, они, конечно, не подвластны никаким ограничениям и санкциям», — сказал он.

По его словам, в этом направлении есть вещи, «которые являются фундаментальными — это основа культуры народов РФ — русской культуры, других народов РФ».