Москва, , 15:59 — REGNUM Обязательная маркировка молочных товаров начнется с 1 июня 2021 года. Соответствующее распоряжение правительства подписано 17 декабря.

В документе, опубликованном официальном портале нормативно-правовых актов, уточняется, что первыми начнут маркироваться сыры и мороженое и «прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао».

Читайте также: В РФ рассказали о ходе эксперимента по маркировке молочной продукции

С 1 сентября обязательной маркировке подлежит молочная продукция сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года — продукция со сроком хранения менее 40 суток.

Исключение составит молочная продукция массой 30 мг и менее, упакованная непромышленным способом в розничной торговле, детского питания для детей до трёх лет и специализированного диетического лечебного и профилактического питания.

Также в сюжете: БЗМЖ и СЗМЖ — что означают новые маркировки молочных товаров

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России в середине июля 2019 года. Его планируется завершить 31 декабря 2020 года.

В августе 2020 года «Партия Роста» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить маркировку молочной продукции. По мнению авторов письма, внедрение системы может стать угрозой для существования отечественных молокоперерабатывающих предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Производитель объяснил, почему маркировку молочной продукции надо отменить