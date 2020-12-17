Белгород, , 15:58 — REGNUM Новый, уже второй, пансионат для содержания безнадзорных животных появится в промзоне Белгорода. Его открытие запланировано на август 2021 года. Об этом мэр города Юрий Галдун рассказал 17 декабря врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе рабочей поездки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио главы региона и мэр посетили пансионат по отлову и временному содержанию безнадзорных животных, расположенном в проезде Промышленном. Здесь единовременно могут разместиться 80 собак. Для животных построено 25 «летних» вольеров и 38 «зимних».

"Очень качественный подход, бережное отношение к животным. Рад, что есть волонтёры, которые помогают. Ещё больше радует, что есть перспективы развития уже на уровне частной инициативы, и Юрий Галдун принимает самое активное участие в реализации проекта. Надеюсь, что через некоторое время мы с вами сможем поучаствовать в открытии частного пансионата», — отметил Вячеслав Гладков.

Мэр рассказал, что новый приют появится ко Дню Белгорода, его откроют к 5 августа 2021 года. Пансионат, рассчитанный на 120 собак, расположится на улице Коммунальной в районе теплиц управления Белгорблагоустройства. Это промзона, где в радиусе 1,5 км нет жилых домов.