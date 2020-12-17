Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии Нового года пройдёт акция «Новогодний трамвай». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В период с 25 по 30 декабря поднимать настроение пассажирам электротранспорта будут артисты учреждений культуры. Курсировать «новогодний трамвай» будет с 11:00 до 13:00 мск, однако маршрут пока неизвестен.

Акция состоится с учётом всех санитарных правил и норм.

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