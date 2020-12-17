Москва, , 15:54 — REGNUM Своевременная выплата надбавок врачам, осуществляющими трудовую деятельность в «красной зоне» и лечащих заболевших короновирусной инфекцией — гарантия здоровья всех российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

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«Огромное количество заболевших, отнимает все силы и здоровье медицинский работников. Невыплата обещанных стимулирующих вознаграждений, приводит к «опусканию рук», на то они и стимулирующие, чтобы их вовремя выплачивать, особенно, в сложившейся в настоящее время обстановки.

Ещё в апреле президент России Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать дополнительные стимулирующие выплаты.

Однако до сих пор медики жалуются на отсутствие, заявленных выплат. На этом заострил внимание президент РФ на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что с «некоторыми губернаторами он в постоянном контакте, и у них в регионах все в порядке и все выдается». Но некоторые губернаторы, это не все. И за всеми регионами необходим тотальный контроль.

Поскольку жалобы относительно данной темы не заканчиваются, и соответственно, распоряжение главы государства не исполняется, необходимо организовать и провести проверку по всем регионам, с целью выполнения апрельского поручения президента.

В случае выявления нарушений, незамедлительно исправить ситуацию, выплатить соответствующие надбавки врачам и привлечь к ответственности уполномоченных лиц, в соответствии с законом РФ.

К сожалению, некоторые врачи умирают, так и не дождавшись указанных выплат, а для некоторых, пандемия явилась неким поводом для незаконных коррупционных действий», — высказал свое мнение эксперт.

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