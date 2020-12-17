Уфа, , 16:14 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в регионе после рассмотрения вопроса жительницы республики о выплате детских пособий на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

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По словам Хабирова, нужно проверить всю систему соцвыплат, чтобы не допускать сбоев, потому, что люди должны получать в полном объёме то, что им положено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило сообщение от жительницы Башкирии. По её словам, женщина не получала в ноябре и декабре выплаты на своего девятимесячного ребёнка через Пенсионный фонд. При этом она не знает, куда обращаться по этому вопросу. При это данные выплаты являются единственным спасением в период пандемии.

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